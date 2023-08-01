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"Интер" близок к покупке нападающего сборной Италии

Новости футбола Сегодня, 16:40
"Интер" близок к покупке нападающего сборной Италии Фото: инстаграм Джанлуки Скамакки/Автор неизвестен

Нападающий лондонского “Вест Хэма” и сборной Италии Джанлука Скамакка близок к переходу в миланский “Интер”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Форвард уже согласился перейти в клуб из Милана.

24-летний Скамакка выступает за “Вест Хэм” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из “Сассуоло”. Сумма трансфера составила 36 миллионов евро. Всего игрок провел за клуб из Лондона 27 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. В составе “Вест Хэма” Скамакка стал победителем Лиги Конференций в сезоне-2022/2023. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на один год.

Скамакка с 2021 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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