"Интер" бесплатно потеряет опытного защитника

Голландский защитник миланского “Интера” Стефан Де Врей покинет клуб летом, сообщает сайт журналист Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб не будет продлевать с футболистом контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, голландец сможет перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к нему проявляют “Атлетико” и “Тоттенхэм”.

В нынешнем сезоне 30-летний Де Врей провел за “Интер” 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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