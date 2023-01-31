Инстаграм Месси заблокировали после ЧМ-2022

Страничку капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в Инстаграм заблокировали из-за потока сообщений после чемпионата мира в Катаре.

По словам футболиста, многие сообщения он даже не успел прочитать.

"Там творилось настоящее безумие. Такое признание от других спортсменов, я был поражен.

Я не особо люблю отвечать или комментировать фотографии, но больше всего мне не нравится ставить лайки", – рассказал он.

Напомним, что Аргентина выиграла турнир, а Месси стал его лучшим игроком.