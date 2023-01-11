Инсайдер пролил свет на будущее Месси в "ПСЖ"

Форвард “ПСЖ” Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

По его информации, новый контракт будет подписан до 2024 года с опцией пролонгации ещё на один.

Ожидается, что за сезон аргентинец будет зарабатывать около 40 млн евро.

В текущем сезоне новоиспеченный чемпион мира провел за “ПСЖ” 19 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач.