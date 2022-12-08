Инсайдер назвал сумму, за которую клубы могут купить Феликса

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, за какую сумму мадридский “Атлетико” согласится продать хавбека Жоау Феликса.

По его информации, португалец действительно может покинуть столичный клуб в 2023 году.

“За Феликса ”Атлетико" будет просить больше 100 млн евро – около 120 млн. Дальше ситуация будет зависеть от предложений. Сейчас никто не может сказать, куда он уйдет, его агент продолжает изучать ситуацию на рынке и ведет переговоры со многими клубами.

Сам же Феликс мечтает однажды поиграть в Аенглии", – сказал инсайдер в комментарии Caught Offside.