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Инсайдер назвал имя нового главного тренера "Челси"

Новости футбола Сегодня, 05:51
Фото: твиттер Челси Фото: твиттер Челси

По информации инсайдера Фабрицио Романо, известный английский специалист Фрэнк Лэмпард вернулся на должность главного тренера "Челси".

Его трудовой контракт будет действовать до конца сезона 2022/2023.

Лэмпард является бывшим игроком клуба и рекордсменом по количеству забитых голов (211).

Отметим, что он тренировал команду на протяжении 18 месяцев, но был уволен в январе 2021 года.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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