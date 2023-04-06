Инсайдер назвал имя нового главного тренера "Челси"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, известный английский специалист Фрэнк Лэмпард вернулся на должность главного тренера "Челси".

Его трудовой контракт будет действовать до конца сезона 2022/2023.

Лэмпард является бывшим игроком клуба и рекордсменом по количеству забитых голов (211).

Отметим, что он тренировал команду на протяжении 18 месяцев, но был уволен в январе 2021 года.