Инфантино выразил недоумение по поводу критики в адрес ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил недоумение по поводу критики, направленной в адрес организации.

Он отметил, что не понимает, почему к нему и к ФИФА так относятся журналисты, и что это может быть связано с недостаточной коммуникацией с ними.

Инфантино также отверг заявления о том, что ФИФА является футбольным Робин Гудом, грабящим богатых.

Он заявил, что ФИФА помогает бедным получить доступ к футболу.

По словам Инфантино, серьёзные обвинения в коррупции нужно рассматривать со всей ответственностью.