Инфантино предложил очередную реформу чемпионатов мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет проводить чемпионаты мира каждые три года, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, чиновника поразили доходы ЧМ-2022, которые принес ФИФА более семи миллиардов евро. В связи с этим он заинтересован в более частом проведении мундиалей. Впрочем, пока что инициатива Инфантино не находит должной поддержки. “За” высказываются только Африка и Азия, а вот УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против.

Следующий чемпионат мира запланирован на 2026 год. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде. В финальном турнире впервые примут участие 48 команд.

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