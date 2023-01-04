Инфантино пояснил, зачем делал селфи на фоне гроба Пеле

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о скандальном селфи на фоне гроба с легендарным футболистом Пеле.

Как известно, в сети активно осуждают действия главы организации, который позировал и улыбался на столь плачевном мероприятии.

По словам Инфантино, с ним попросили сфотографироваться члены семьи Пеле.

"Я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех.

Я очень восхищаюсь Пеле и вчерашней церемонией, что никогда бы не сделал ничего, что было бы неуважением", - попытался объясниться Инфантино.