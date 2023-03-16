Инфантино хочет ввести потолок на расходы на трансфере в футболе

Джанни Инфантино, президент ФИФА, высказал предложение о введении потолка на расходы на трансферы в футболе.

Он также отметил необходимость улучшения правил и регламентов ФИФА, а также повышения прозрачности трансферных стоимостей и зарплат.

Инфантино намерен провести дискуссию с заинтересованными сторонами по этому вопросу и рассмотреть возможность введения потолка.

Сегодня же он был переизбран на пост президента ФИФА до 2027 года.