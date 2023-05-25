Иньеста назвал клуб, в который хочет перейти

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста заявил, что он хочет вернуться в “Барселону”.

“Я уже много раз говорил, что хочу вернуться в ”Барселону" в какой-то момент моей жизни. Я хочу играть. Чувствую, что способен на это. Хочу завершить карьеру, выходя на поле", - приводит слова Иньесты Goal.com.

Ранее сообщалось, что испанец принял решение покинуть японский “Виссел Кобе”, за который играет с 2018 года.

39-летний Иньеста является воспитанником “Барселоны”. За каталонский клуб он выступал с 2002 по 2018 год.

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