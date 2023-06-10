Индзаги знает, как "Интер" остановит Холанда

Накануне финального матча Лиги чемпионов главный тренер “Интера” Симоне Индзаги выразил свои мысли об Эрлинге Холанде, главном бомбардире “Манчестер Сити”.

“Мы понимаем, насколько он силен. Мы подготовились, чтобы его остановить. Вся команда ”Интера" готовится сыграть на высшем уровне, чтобы остановить Холанда. Мы будем стараться не давать им показать всю свою силу. Наш соперник одинаково сильно атакует и защищается, но мы будем играть в свою игру", - заявил тренер в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, что финальная игра пройдет сегодня, 10 июня.

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.