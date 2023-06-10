Индзаги знает, как "Интер" остановит Холанда
Новости футбола Сегодня, 06:18
Фото: твиттер Ман Сити
Накануне финального матча Лиги чемпионов главный тренер “Интера” Симоне Индзаги выразил свои мысли об Эрлинге Холанде, главном бомбардире “Манчестер Сити”.
“Мы понимаем, насколько он силен. Мы подготовились, чтобы его остановить. Вся команда ”Интера" готовится сыграть на высшем уровне, чтобы остановить Холанда. Мы будем стараться не давать им показать всю свою силу. Наш соперник одинаково сильно атакует и защищается, но мы будем играть в свою игру", - заявил тренер в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, что финальная игра пройдет сегодня, 10 июня.
Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 10:30 "Бавария" подписала бывшего лидера "РБ Лейпциг"
Новости футбола 07 июн 2023, 17:16 Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте
Новости футбола 07 июн 2023, 15:51 "Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро
Новости футбола 07 июн 2023, 15:34 Лионель Месси выбрал новый клуб
Новости футбола 07 июн 2023, 06:31 Сборная Украины получила нового главного тренера
Новости футбола 06 июн 2023, 15:36 Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:52 "Ман Сити" нашел себе топ-футболиста Новости футбола Сегодня, 06:36 "Марсель" хочет купить игрока сборной Армении из чемпионата России Новости футбола Сегодня, 06:18 Индзаги знает, как "Интер" остановит Холанда Новости футбола Сегодня, 06:00 Ультрас "Шахтера" выступили против увольнения тренера Новости футбола Сегодня, 05:55 Защитник московского “Динамо” Ордец хочет вернуться в сборную Украины Новости футбола Сегодня, 05:33 Стало известно, почему Луческу отказал клубу Роналду Новости футбола Сегодня, 05:15 Канисарес рассказал, почему Месси не будет в "Барселоне" Новости футбола Сегодня, 05:00 "Челси" готовит новый дорогостоящий трансфер Новости футбола Сегодня, 04:51 Месси имел несколько вариантов продолжения карьеры в Европе Новости футбола Сегодня, 04:36 Беллингем отказывается играть в "Реале" под номером Роналду
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити - Интер 10 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Платенсе - Тигре 10 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Эммен - Алмере Сити 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Истанбул 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Бари - Кальяри 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Маритиму - Эштрела Амадура 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Фламенго - Гремио 12 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Гояс - Флуминенсе 12 июня 2023 года Футбол 12 июн 2023 Прогноз на матч Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 12 июня 2023 года Футбол 12 июн 2023 Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба 12 июня 2023 года