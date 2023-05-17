Индзаги высказался о вероятных соперниках "Интера" в финале Лиги чемпионов

Наставник “Интера” Симоне Индзаги высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Там соперником его команды станет победитель сегодняшнего матча “Манчестер Сити” - “Реал”. В первой игре команды сыграли вничью 1:1.

"Это две лучшие команды в Европе. Первый матч был равным, и мы видели, как хороши обе команды. Я с нетерпением жду их второго матча", - сказал он.

Напомним, что ответный полуфинал ЛЧ пройдет в Манчестере и начнется в 22:00.