Именитый украинский боксер Усик назвал своего любимого футболиста
Новости футбола Сегодня, 03:38
Фото: открытые источники
Звездный украинский боксер Александр Усик удивил выбором своего любимого футболиста.
По словам боксера, среди украинцев ему больше всех нравится Андрей Шевченко, а вот среди иностранных футболистов его выбор пал на легенду аргентинского футбола Габриэля Батистуту.
Интересно, что сам Усик прошлой зимой сыграл за украинский профессиональный клуб “Полесье”.
Он принял участие на турнире Winter Cup-2022.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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