Икер Касильяс поделился мнением об Эль-Классико

Легендарный вратарь мадридского Реала дал комментарий в предверии матча между Реалом и Барселоной. Испанец вспомнил свои матчи в составе мадридцев против каталонской команды.

«Особый матч, всегда и при любых обстоятельствах. Из матчей против Барселоны я помню первый в 2000 году: мне было 18 лет, и мы выиграли со счетом 3:0.

С другой стороны, среди самых больших разочарований были 0:5 на Камп Ноу в первом классико при Моуринью и 2:6 дома в результате знаменитой тактической перестановки Месси», – сказал Касильяс.