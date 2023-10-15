Икер Касильяс поделился мнением об Эль-Классико
Новости футбола Сегодня, 16:02
Фото: medium.com/ Автор неизвестен
Легендарный вратарь мадридского Реала дал комментарий в предверии матча между Реалом и Барселоной. Испанец вспомнил свои матчи в составе мадридцев против каталонской команды.
«Особый матч, всегда и при любых обстоятельствах. Из матчей против Барселоны я помню первый в 2000 году: мне было 18 лет, и мы выиграли со счетом 3:0.
С другой стороны, среди самых больших разочарований были 0:5 на Камп Ноу в первом классико при Моуринью и 2:6 дома в результате знаменитой тактической перестановки Месси», – сказал Касильяс.
Напомним, что легендарный вратарь завершил карьеру игрока в августе 2020-го.
Добавим, что ближайшее Эль-Классико состоится 28 октября в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.
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