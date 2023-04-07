Икарди высказался о возможном возвращении в ПСЖ

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Мауро Икарди, выступающий за “Галатасарай” на правах аренды, заявил, что он не хочет возвращаться в парижский клуб.

“Я очень хочу остаться в “Галатасарае”. В ПСЖ я играл вместе с лучшими футболистами в мире, но обо мне ничего не говорили. Здесь мне нравится гораздо больше", - приводит слова Мбаппе TNT Sports.

В нынешнем сезоне 30-летний Икарди провел за “Галатасарай” 17 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.

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