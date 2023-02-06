Икарди может получить новый шанс в ПСЖ

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, выступающий за “Галатасарай” на правах аренды, в следующем сезоне может получить еще один шанс в парижском клубе, сообщает Canal Supporters.

По сведениям источника, руководство французского клуба впечатлило игрой футболиста за турков. Благодаря этому ПСЖ, возможно, не будет покупать нового нападающего летом.

В нынешнем сезоне 29-летний Икарди провел за “Галатасарай” 13 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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