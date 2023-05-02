Икарди близок к переходу в клуб АПЛ

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Мауро Икарди близок к переходу в “Фулхэм”, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 12 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на три миллиона евро за счет бонусов.

В нынешнем сезоне 30-летний Икарди выступает за “Галатасарай” выступает на правах аренды. Он провел за турецкий клуб 21 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.

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