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Игроку Астон Виллы предъявлены более серьезные обвинения

Новости футбола Сегодня, 08:51
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Игроку Астон Виллы предъявлены более серьезные обвинения Photo from getfootballnewsitaly.com/Author unknown

Игроку Астон Виллы и сборной Италии Николо Дзаньоло предъявлены более серьезные обвинения в букмекерской деятельности по обвинению в организации незаконной игорной сети.

Дзаньоло вместе с соотечественниками Сандро Тонали и Николо Фаджиоло были допрошены полицией по подозрению в нарушении правил проведения ставок.

По данным La Repubblica, Дзаньоло и Тонали настаивали на том, что делали ставки только на блэкджек и покер, но не занимались ставками на футбол. Однако, по данным ANSA, преступления Дзаньоло, как сообщается, являются более серьезными по своему характеру, чем двух других игроков, и его обвиняют в нарушении статьи 4 закона 401/98. Это означает, что полиция подозревает, что он был активным участником незаконной организации и распространения ставок.

Важно отметить, что профессиональным футболистам запрещено делать ставки на любые спортивные события.

Более того, по данным Dillinger News, Дзаньоло якобы также делал ставки на матч Кубка Италии с участием Ромы, когда он играл в составе «волков» и сидел на скамейке запасных.

Дзаньоло и Тонали были исключены из лагеря сборной Италии на фоне продолжающегося расследования и не примут участие в следующих матчах национальной команды против Мальты и Англии в субботу и среду соответственно.

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