Игроки "Тоттенхэма" определились, кого они хотят видеть на посту главного тренера

Футболисты лондонского “Тоттенхэма” хотят, чтобы на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, ветераны английского клуба скучают по периоду работы под руководством аргентинского специалиста. Также они полагают, что нынешний тренерский штаю не уделяет должному внимания развития игроков.

Стоит отметить, что нынешний главный тренер “шпор" Антонио Конте, скорее всего, покинет клуб летом.

51-летний Почеттино в настоящее время является безработным. Он тренировал “Тоттенхэм” с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб доходил до финала Лиги чемпионов.

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