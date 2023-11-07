Игроки сборной Польши напились перед стартом юношеского ЧМ-2023

Четверо футболистов из сборной Польши U17 были отстранены от команды перед началом чемпионата мира по футболу в связи с устроенной ими пьянкой.

В скандал вляпались Оскар Томчик, Филип Розги, Ян Лабендзки и Филип Вольски.

Футболистов заметили пьяными в местном баре на Бали. Их задержали поздно ночью, после того, как они покинули отель.

Инцидент произошел непосредственно перед началом турнира, и это создало проблемы для юношеской сборной Польши. По правилам ФИФА, замена игроков в ростере команды не разрешается непосредственно перед началом турнира. Если футболистам не найдут замену, то тренерская группа будет иметь в своем распоряжении всего 17 игроков, включая трех вратарей.

Польская футбольная ассоциация пока молчит о ситуации. Там не делали официальных заявлений относительно этого инцидента и его влияния на будущую игру команды в предстоящих матчах.