Игроки сборной Франции подверглись расизму из-за финала ЧМ-2022

Полузащитники сборной Франции Орельен Тчуамени и Кингсли Коман подверглись расистским оскорблениям после финального матча чемпионата мира-2022 против сборной Аргентины (3:3, по пенальти - 2:4), сообщает The Athletic.

По сведениям источника, причиной нападок на футболистов стал тот факт, что они не забили послематчевые пенальти. Также расисты оскорбили нападающего Рандаля Коло-Муани, который не реализовал прекрасный момент на 123-й минуте, но затем забил послематчевый 11-метровый.

Федерация футбола Франции собирается подать жалобу на авторов расистских сообщений в социальных сетях.

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