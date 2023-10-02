Игроки сборной Аргентины поссорились после матча Тоттенхэма и Ливерпуля

Между хавбеком «Ливерпуля» Алексисом Мак Аллистером и защитником «Тоттенхэма» Кристианом Ромеро возник конфликт.

Оба игрока сборной Аргентины повздорили, когда общались в социальных сетях.

Как пишет британская пресса, после очного противостояния своих команд в английской Премьер-лиге представитель лондонской команды опубликовал в социальной сети фотографию с болельщиками, подписав ее следующими словами: «У этой команды сильный дух, большое сердце».

Мак Аллистер не стал молчать и написал коллеге по сборной в комментариях следующее: «Это нормально, когда у вас 12 игроков». Ромеро ответил: «Поплачь дома». Спустя некоторое время Мак Аллистер удалил свой комментарий.

Напомним, что команды встречались 30 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и игра завершилась победой лондонской команды со счетом 2:1. В этом матче у гостей удалили двух футболистов.

«Шпоры» после семи туров занимают второе место с 17 очками, в то время как «Ливерпуль» находится на четвертой строчке с 16 очками.