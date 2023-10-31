Игроки Манчестер Юнайтед откровенно высказали претензии тен Хагу

После поражения в дерби от «Манчестер Сити» (0:3) футболисты «Манчестер Юнайтед» не постеснялись в раздевалке оспорить решения Эрика тен Хага, сообщает The Sun. Претензии касались выбора стартового состава.

Во-первых, игроки «Манчестер Юнайтед» не поняли, почему центральный защитник Виктор Линделеф вышел на левом фланге обороны, ведь профильный игрок для этой позиции Серхио Регилон был здоровым. Линделеф же мог сыграть в центре защиты вместо возрастного Джонни Эванса.

Во-вторых, футболисты «Манчестер Юнайтед» посчитали неправильным ход тен Хага с использованием Бруну Фернандеш в широкой позиции на фланге. Они считают, что португалец куда полезнее в роли «десятки», а на краю можно было поставить Антони или Алехандро Гарначо.

Ранее стало известно, что Маркус Рашфорд после разгрома в дерби с «Манчестер Сити» отправился в ночной клуб.