Игроки "Челси" возмущены массовой покупкой ненужных футболистов

Футболисты “Челси” уверены в том, что многие новички клуба не соответствуют его уровню.

После смены владельца в клуб пришли 16 игроков, на которых потратили или еще потратят 600 млн фунтов с учетом бонусов и аренд.

Теперь же в “Челси” считают, что клубу предстоит пройти через болезненную перестройку.

Многие футболисты считают, что новичкам “Челси” будут отдавать приоритет, и они получат больше игрового времени в период с января по май, чем те игроки, которые уже были в команде.

Отметим, что после 23-х туров “Челси” занимает 10-е место в таблице АПЛ.