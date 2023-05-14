Игроки "Челси" отреагировали на предстоящий приход Почеттино
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Футболисты лондонского “Челси” довольны тем, что новым главным тренером клуба, скорее всего, станет Маурисио Почеттино, сообщает CBC Sports.
По сведениям источника, игроки воодушевлены известием о том, что руководство английского клуба практически достигло договоренности с аргентинским специалистом.
Стоит отметить, что Почеттино после назначения в “Челси” собирается существенно уменьшить состав команды, который насчитывает более 30 игроков. Из-за этого на тренировках возникает перебор футболистов и некоторым из них не находится место даже в двухсторонних матчах. Кроме того, некоторые из игроков вынуждены переодеваться в коридоре, так как в раздевалке им не хватает места.
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