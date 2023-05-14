Игроки "Челси" отреагировали на предстоящий приход Почеттино

Футболисты лондонского “Челси” довольны тем, что новым главным тренером клуба, скорее всего, станет Маурисио Почеттино, сообщает CBC Sports.

По сведениям источника, игроки воодушевлены известием о том, что руководство английского клуба практически достигло договоренности с аргентинским специалистом.

Стоит отметить, что Почеттино после назначения в “Челси” собирается существенно уменьшить состав команды, который насчитывает более 30 игроков. Из-за этого на тренировках возникает перебор футболистов и некоторым из них не находится место даже в двухсторонних матчах. Кроме того, некоторые из игроков вынуждены переодеваться в коридоре, так как в раздевалке им не хватает места.

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