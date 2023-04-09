Игроки "Барселоны" обрадовались поражению "Реала"

Игроки "Барселоны" были рады поражению "Реала" в матче с "Вильярреалом" (2:3) в 28-м туре испанского чемпионата.

Как передает AS, после игры в командном чате каталонской команды появилось много сообщений о том, что они рады поражению своих главных оппонентов.

Некоторые игроки "Вильярреала", включая полузащитника Дани Парехо и голкипера Пепе Рейну, получили поздравления от игроков "Барселоны".

"Реал" находится на втором месте в чемпионате с 59 очками. Они отстают на 12 очков от лидера "Барселоны", хотя у каталонцев есть игра в запасе.