Игроки "Аль-Насра" поздравили Криштиану Роналду с днем рождения (фото)

Футболисты “Аль-Насра” красиво поздравили Криштиану Роналду с его 38-летием.

5 февраля они подарили португальцу торт с его фотографией.

Также перед тренировкой футболисты спели для своего партнера по команде песню Happy Birthday to You.

“Роналду празднует первый день рождения в своем новом доме! Хотим пожелать нашему капитану еще одного года, полного достижений”, – говорится на сайте.