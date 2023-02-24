Игрокам "Ньюкасла" пообещали 10-кратные премиальные за победу в Кубке
Новости футбола Сегодня, 05:12
Фото: открытые источники
Футболисты “Ньюкасла” получат 1,1 миллиона евро в случае победы в Кубке английской лиги.
По информации Daily Mail, премиальный фонд клуба за победу в матче с “МЮ” в 10 раз превышает сумму призовых от английской футбольной лиги (EFL).
По данным источника, владельцы “Ньюкасла” из Саудовской Аравии хотят таким образом мотивировать игроков выиграть первый трофей за 48 лет.
Напомним, что финал Кубок английской лиги пройдёт в воскресенье, 26 февраля.
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