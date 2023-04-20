Игрокам "Челси" урежут зарплату из-за непопадания в Лигу чемпионов

Футболисты “Челси” ощутят на своих кошельках непопадание команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Как пишет источник, зарплата некоторых игроков будет сокращена на 30% или более. Все будет зависеть от того, когда они были куплены или продлили контракты.

Футболистам, купленным в эпоху Романа Абрамовича, не будут понижать зарплаты.

Новый способ оплаты ввели новые владельцы. Размер зарплаты напрямую зависит от участия клуба в Лиге чемпионов. Отметим, что сейчас “синие” идут на 11-м месте в АПЛ и почти лишились шансов на 4-е место.