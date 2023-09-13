Игрока Ноттингем Форест дисквалифицировали за нарушение правил ставок

Игрок Ноттингем Форрест Харри Тоффоло получил дисквалификацию за нарушение правил ставок, сообщает BBC.

Футболист признался в 375 нарушениях правил ставок. Футбольная ассоциация Англии вынесла защитнику Ноттингем Форрест приговор – дисквалификация на пять месяцев. Она начнет действовать по завершении сезона 2024-2025. Кроме этого, его оштрафовали на 20 956 фунтов стерлингов.

С 22 января 2014 года по 18 марта 2017 года Тоффоло 375 раз нарушил правила Футбольной ассоциации, запрещающие игрокам делать ставки или передавать информацию, которая может быть использована для ставок. За этот период он выступал за команду Норвич Сити, Ротерхэм, Питерборо и Сканторп.

В ассоциации отметили, что письменные причины решений будут опубликованы в положенный момент.

В 2022 году Тоффоло перешёл из Хаддерсфилда в Ноттингем Форрест. Футболист провел 21 матч за сезон и смог отдать одну голевую передачу. В этом сезоне он только однажды явился на поле в четырех турах.

Напомним, что в мае нападающий Брентфорда и сборной Англии Айвен Тони был дисквалифицирован на восемь месяцев после признания 232 нарушений правил ставок ФА. Однако, в отличие от наказания Тоффоло, там запрет играть в футбол был мгновенным.