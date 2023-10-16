Игрока Кордобы нашли мертвым на железной дороге

Тело молодого футболиста Кордобы Альваро Прието нашли на железной дороге, сообщило Diario de Sevilla.

Альваро Прието исчез 12 октября. Футболист после вечеринки в Севилье не вернулся домой в Кордобу, так как не смог сесть на поезд из-за проблем с билетом и был без заряда в телефоне. Последний раз его видели на вокзале Санта-Хуста. Сегодня, 16 октября, нашли его тело. Футболиста обнаружил репортер Альберто Каталан из программы "Mañaneros" на RTVE La 1.

Смерть Альваро Прието могла быть результатом несчастного случая. По отсутствию результатов вскрытия и первичным признакам, 18-летний молодой человек скончался от поражения электрическим током при соприкосновении двух вагонов. Основное доказательство заключается в том, что у тела были ожоги на руках и отсутствие волос, что соответствует смертельному удару током.

Кроме того, прогрессирующее состояние тела подтверждает гипотезу о том, что футболист умер в тот же день, когда исчез. Кордоба сделала официальное заявление в социальных сетях, подтвердив эту печальную информацию.