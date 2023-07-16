Игрок "Жироны" готов сам заплатить за свой трансфер ради перехода в "Барселону"

Полузащитник “Жироны” Ориоль Ромеу очень хочет перейти в “Барселону”, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист готов сам заплатить сумму отступных в размере 4,5 миллионов евро ради перехода в каталонский клуб. В составе “Барселоны” он может стать преемником Серхио Бускетса, который покинул клуб в летнее трансферное окно.

31-летний Ромеу является воспитанником академии “Барселоны”. Он перешел в “Жирону” в сентябре 2022 года из “Саутгемптона”. Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Жироны 34 матча во всех турнирах и забил два гола. Ранее играл за “Челси", “Валенсию” и “Штутгарт”. В составе “Барселоны” Ромеу становился чемпионом Испании в сезоне-2010/2011, а также выиграл Суперкубок Испании в 2010 году. В составе “Челси” он становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2011/2012, выиграл Кубок Англии в сезоне-2011/2012, а также становился победителем Лиги Европы в сезоне-2012/2013.

В прошлом сезоне “Барселона” стала чемпионом Испании. Таким образом, каталонский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.