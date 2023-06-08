Игрок "Вест Хэма" выиграл все турниры под эгидой УЕФА лишь за 4 года

Итальянский левый защитник "Вест Хэма" Эмерсон Палмьери установил рекорд в европейском футболе.

Он помог своей команде выиграть Лигу Конференций. В финале англичане победили "Фиорентину" со счетом 2:1.

Как отмечает издание Goal, Эмерсон стал первым игроком, который выиграл все трофеи под эгидой УЕФА.

До этой победы Эмерсон уже победил в Лиге Европы, Лиге Чемпионов и Суперкубке УЕФА в составе "Челси", а также стал победителем Евро в составе сборной Италии.

Для достижения всех этих успехов ему потребовалось всего лишь четыре года.