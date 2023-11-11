Игрок Торонто повторил достижение по результативности в НХЛ

Форвард Торонто Вильям Нюландер забросил две шайбы и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с Калгари (5:4 Б). Теперь на его счету 21 (9+12) очко в 14 матчах на старте сезона.

Шведский игрок стал четвертым, кому в 21 веке покорилось это достижение. Ранее таким показателем могли похвастаться Дэни Хитли (сезон-2005/06, «Оттава», 22 матча), Хенрик Зеттерберг (сезон-2007/08, «Детройт», 17 матчей) и Коннор Макдэвид (сезон-2021/22, «Эдмонтон», 17 матчей).

Рекорд НХЛ по продолжительности результативной серии со старта сезона принадлежит Уэйн Гретцки, который играя в сезоне 1983/84 за Эдмонтон набирал очки в 51 матче подряд.

Вильям Нюландер начинал карьеру в Швеции, где успел поиграть за Седертелье, Регле и МОДО. На драфте НХЛ 2014 года выбран в первом раунде под восьмым номером клубом Торонто Мейпл Лифс, но через несколько месяцев он был отправлен назад в Швецию выступать за МОДО. После его выступления за сборную на Чемпионате мира канадский клуб отозвал его, и он заканчивал играть сезон в АХЛ за Торонто Марлис. И в сезоне 2015/16 он дебютировал за Торонто Мейпл Лифс в НХЛ. В составе сборной Швеции является чемпионом мира 2017 года.