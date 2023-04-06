Игрок сборной Польши попался на употреблении допинга

Польский защитник Бартош Саламон был уличен в употреблении допинга.

Футболист “попался” в Польше, где Саламон защищает цвета клуба “Лех”.

Инцидент произошел после матча в рамках Лиги конференций против шведского клуба “Юргорден” в марте.

Сейчас проводится расследование.

В клубе уверены в невиновности своего игрока, но в следующем раунде Лиги конференций он, скорее всего, не сможет поучаствовать.