Хавбек ПСЖ переедет в Катар

Игрок ПСЖ Марко Верратти перешел в Катар, передает журналист Никола Скира.

Катарский футбольный клуб Аль-Араби подписал полузащитника ПСЖ Марко Вератти. Парижане получат за этот трансфер 50 миллионов евро. Итальянский игрок подписал контракт до 2026 года с зарплатой в 30 миллионов евро в год.

Напомним, что ПСЖ хотел, чтобы ключевой игрок Марко Верратти как можно скорее покинул команду. Сомнений в этих намерениях нет, тренерский штаб не видит итальянца в команде и хочет, чтобы он нашел другой клуб. Верратти даже не попал в заявку на новый сезон Лиги чемпионов.

Итальянский футболист перебрался в ПСЖ в 2012 году. За этот период он провел 262 матча и забил семь голов. В этом сезоне он так и не попал в заявку парижан. В составе парижан Верратти выиграл все возможные трофеи во Франции. Также он стал чемпионом Европы в 2020 году со сборной Италии.

Также ПСЖ хочет продать Юлиана Дракслера. Сообщается, что немецкий футболист тоже может переехать в Катар. Им интересуется Аль-Ахли Доха.