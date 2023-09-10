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Хавбек ПСЖ переедет в Катар

Новости футбола Сегодня, 07:50
Игрок ПСЖ переехал в Катар Игрок ПСЖ переехал в Катар

Игрок ПСЖ Марко Верратти перешел в Катар, передает журналист Никола Скира.

Катарский футбольный клуб Аль-Араби подписал полузащитника ПСЖ Марко Вератти. Парижане получат за этот трансфер 50 миллионов евро. Итальянский игрок подписал контракт до 2026 года с зарплатой в 30 миллионов евро в год.

Напомним, что ПСЖ хотел, чтобы ключевой игрок Марко Верратти как можно скорее покинул команду. Сомнений в этих намерениях нет, тренерский штаб не видит итальянца в команде и хочет, чтобы он нашел другой клуб. Верратти даже не попал в заявку на новый сезон Лиги чемпионов.

Итальянский футболист перебрался в ПСЖ в 2012 году. За этот период он провел 262 матча и забил семь голов. В этом сезоне он так и не попал в заявку парижан. В составе парижан Верратти выиграл все возможные трофеи во Франции. Также он стал чемпионом Европы в 2020 году со сборной Италии.

Также ПСЖ хочет продать Юлиана Дракслера. Сообщается, что немецкий футболист тоже может переехать в Катар. Им интересуется Аль-Ахли Доха.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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