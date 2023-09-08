Игрок ПСЖ готов умереть за этот клуб

Французский нападающий Рандал Коло Муани заявил, что готов умереть за ПСЖ, сообщает RMC Спорт.

Молодой игрок рассказал о своих первых впечатлениях в новом клубе. Он заявил, что болел за этот клуб с детства. Он хотел переехать в Париж и рад, что очутился здесь. Ему нравится проект и команда. Круг Муани назвал свою цель – выигрывать трофеи. Он готов выкладываться на поле и готов умереть в этой футболке.

Также он считает, что ему поможет то, что у ПСЖ много партнеров по сборной. По его словам, всегда приятно приходить в клуб, где играют друзья и развиваться вместе с ними.

Напомним, что ПСЖ объявил о трансфере Рандала Коло Муани в последний день трансферного окна. Сначала казалось, что перехода вообще не будет, потому что Айнтрахт не смог найти замену французу, однако дело закрыли. Сумма трансфера 95 миллионов евро, за парижан футболист будет выступать под 23-м номером.

В прошлом сезоне Коло Муани играл в Бундеслиге за Айнтрахт. 24-летний футболист забил 23 гола и отдал 14 ассистов. В текущем сезоне он успел провести 4 матча и забить 3 гола в составе команды.