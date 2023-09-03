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Игрок Манчестер Юнайтед может переехать в Турцию

Новости футбола Сегодня, 09:19
Молодой игрок Манчестер Юнайтед может переехать в Турцию Молодой игрок Манчестер Юнайтед может переехать в Турцию

Нидерландец Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Турции, сообщает Дейли Мэйл.

Игрок Манчестер Юнайтед может перебраться в Галатасарай на правах годовой аренды. Турецкий коллектив продолжает работу по этому направлению даже после того, как Манчестер Юнайтед отказался отдавать ван де Бека в аренду в последний трансферный день. Галатасарай предлагал один миллион фунтов стерлингов. Нидерландец не входит в планы менеджера Юнайтеда Эрика тен Хага. Тренер пытается отпустить ненужных ему игроков.

Донни ван де Бек перебрался на Олд Трафорд в 2020 году за 40 миллионов фунтов стерлингов. За это время он провел 34 матча в форме "Манчестер Юнайтед". Кроме этого, у него была аренда в Эвертон. В состоянии "ирисок" нидерландец сыграл семь матчей. Достаточно перспективный игрок не смог раскрыть весь свой потенциал из-за травм.

Напомним, что в Манчестер Юнайтед вернулся Джонни Эванс.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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