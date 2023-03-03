Игрок Иордании получил красную на 5 секунде (видео)

Матч 1-го тура чемпионата Азии по футболу между сборными Иордании U-20 и Таджикистана U-20 может войти в историю мирового футбола.

Ознаменовалась она тем, что уже на 5-й секунде встречи игрок иорданцев получил красную карточку.

Защитник сборной Иордании Бакеру Калбоунеху влетел ногой в голову соперника, за что увидел перед собой прямую красную карточку.

Отметим, что в итоге иорданцы все же победили 2:0.