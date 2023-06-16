Игрок “Интера” отдал все деньги, подаренные на свадьбе, на благотворительность

Игрок “Интера” Роберто Гальярдини сыграл свадьбу. Его женой стала модель Николь Чокка.

Как пишет итальянское информационное агентство ITASportPress, новоиспеченная семья решила сделать щедрый жест.

После свадьбы парочка пожертвовала все доходы от мероприятия благотворительной организации Onlus Insuperabili.

Она основана в Турине и занимается популяризацией спорта среди детей с ограниченными возможностями.