Игрок Фортуны Дюссельдорф трагически погиб. В клуб объявлен траур

Футболист Фортуны Дюссельдорфа U-17 Ньютон Опоку-Менса погиб в результате несчастного случая.

Трагедия случилась во время купания молодого игрока в озере Дуйсбурга во вторник вечером. Позже Опоку-Менса он скончался в больнице.

Весь немецкий клуб потрясен и находится в трауре. Тренировки и матчи всех молодежных команд от U9 до U19 приостановлены до дальнейшего уведомления. Фортуна от имени клуба выразила соболезнования родственникам, всей команде U17 и сотрудникам молодежного центра.

“Мы глубоко потрясены и не можем поверить в эту новость. Ньютон был молодым человеком, который жил своей мечтой, и он умер слишком рано. Наши соболезнования и глубочайшее сочувствие семье и родственникам Ньютона, а также всем партнерам по команде и всей команде нашего молодежного центра”, - говорится в клубном заявлении.

Ранее сообщалось, что игрок африканской сборной скончался после сердечного приступа.