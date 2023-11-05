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Игрок дортмундской Боруссии провел юбилейный матч

Новости футбола 05 ноя 2023, 04:11
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Игрок дортмундской Боруссии провел юбилейный матч Игрок дортмундской Боруссии провел юбилейный матч

Во вчерашнем немецком классическом матче «Дер Классикер» Бавария уничтожила Боруссию. Для полузащитника «черно-желтых» Марко Ройса этот матч стал юбилейным.

В общей сложности игрок провел уже 400 матчей за Боруссию во всех турнирах. Он стал шестым игроком, которому покорилась эта отметка.

Чтобы войти в пятерку лидеров Ройсу необходимо сыграть еще восемь матчей, ведь в активе Лараса Рикена насчитывается 407 матчей.

В нынешнем составе «черно-желтых» больше Ройса сыграл только Матс Хуммельс, в его активе 481 поединок. Это второй результат в истории клуба.

Абсолютным рекордсменом Боруссии является Михаэль Цорк, немец провел за команду 572 матча.

Также стоит отметить, что Марко Ройс – второй лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 165 голов, больше только у Альфреда Прайслера, который сумел 177 раз разочаровать соперника.

Марко Ройс является уроженцем Дортмунда и воспитанником Боруссии, но профессиональную карьеру начал в другой Боруссии – Мёнхенгладбахской. Вернулся в родной клуб он в 2012 году, когда его контракт был выкуплен за €17,1 млн. Контракт 34-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона, поэтому у него еще есть все шансы побить несколько рекордов клуба.

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