Игрок дортмундской Боруссии провел юбилейный матч

Во вчерашнем немецком классическом матче «Дер Классикер» Бавария уничтожила Боруссию. Для полузащитника «черно-желтых» Марко Ройса этот матч стал юбилейным.

В общей сложности игрок провел уже 400 матчей за Боруссию во всех турнирах. Он стал шестым игроком, которому покорилась эта отметка.

400 - Marco Reus will make his 400th appearance for Borussia Dortmund in all comps; after Michael Zorc, Mats Hummels, Roman Weidenfeller, Stefan Reuter and Lars Ricken, he will become the sixth player to reach this milestone for BVB in professional football. Jubilee. #BVBFCB pic.twitter.com/spwvXB98HH — OptaFranz (@OptaFranz) November 4, 2023

Чтобы войти в пятерку лидеров Ройсу необходимо сыграть еще восемь матчей, ведь в активе Лараса Рикена насчитывается 407 матчей.

В нынешнем составе «черно-желтых» больше Ройса сыграл только Матс Хуммельс, в его активе 481 поединок. Это второй результат в истории клуба.

Абсолютным рекордсменом Боруссии является Михаэль Цорк, немец провел за команду 572 матча.

Также стоит отметить, что Марко Ройс – второй лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 165 голов, больше только у Альфреда Прайслера, который сумел 177 раз разочаровать соперника.

Марко Ройс является уроженцем Дортмунда и воспитанником Боруссии, но профессиональную карьеру начал в другой Боруссии – Мёнхенгладбахской. Вернулся в родной клуб он в 2012 году, когда его контракт был выкуплен за €17,1 млн. Контракт 34-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона, поэтому у него еще есть все шансы побить несколько рекордов клуба.