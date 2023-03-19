Игрок "Борнмута" поборол рак и вернулся на поле: он не играл с 2021 года
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер Борнмута
Валлийский полузащитник “Борнмута” Дэвид Брукс появился на поле в матче против "Астон Виллы" после того, как прошел лечение от лимфомы Ходжкина.
Это первый официальный матч футболиста после того, как ему было диагностировано злокачественное заболевание в октябре 2021 года.
Брукс сообщил о победе над болезнью в конце прошлого сезона, а его клуб дал ему новый контракт на лето 2022 года.
Ранее Брукс играл за "Манчестер Сити" и "Шеффилд", а летом 2018 года перешел в "Борнмут".
Несмотря на появление Брукса на поле, "Борнмут" потерпел поражение 0:3 от "Астон Виллы" и находится на последнем месте в текущем розыгрыше АПЛ.
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