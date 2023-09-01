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Молодая звезда Барселоны переходит в Брайтон

Новости футбола Сегодня, 09:41
Игрок Барселоны перешел в аренду в Брайтон Игрок Барселоны перешел в аренду в Брайтон

Молодой вингер Барселоны Ансу Фати перешел на правах аренды в Брайтон энд Хоув Альбион, сообщили на официальном сайте команды.

Аренда рассчитана на один сезон. Менеджер Брайтона заявил, что это хорошее соглашение для всех сторон. Де Дзерби уверен, что Ансу Фати поможет клубу достичь новой цели и сможет вернуться на тот уровень, на котором выступал.

Технический директор Брайтона Дэвид Уэйр сказал: “Мы рады привлечь Ансу в клуб. Он является одним из самых высокооцененных молодых игроков в мире и имеет поразительный опыт как на национальном уровне, так и в европейских соревнованиях, несмотря на свой возраст”. Он подчеркнул, что этот сезон исторический для Брайтона и они рады, что Фати является частью команды.

Испанский вингер провел в Барселоне четыре сезона. Он является вторым самым молодым игроком в истории клуба, дебютировавшим в Ла Лиге. Также он самый молодой игрок, который забивал за Барсу в Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне Фати провел 36 поединков в составе каталонцев. Смог забить семь голов и оформить три ассиста. Также в этом сезоне он появлялся на поле в трех матчах, выходя на замену, однако голевыми действиями не отличился.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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