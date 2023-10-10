Игрок Барселоны отказался фотографироваться с фанатом

Защитник "Барселоны" Жоау Кансело недоволен фанатами клуба и выразил свою недовольство, сообщает Barça Universal.

Он заявил, что фанаты раздражают его, потому что они всегда рядом. Он также спросил болельщиков, почему ему нужно останавливать машину каждый день, чтобы общаться с игроком. Несмотря на отсутствие желания, футболист не отказался сделать с фанатами общие фотографии.

Однак он объяснил, почему он был раздражен фанатами и так реагировал на ситуацию. Во-первых, он считает их не болельщиками, а 20-летними "детьми", которые бывают там каждый день: либо возле тренировочного центра, либо когда футболист гуляет с дочерью в парке, либо просто обедает с девушкой.

Во-вторых, они требуют автографы на футболках, чтобы потом их продать. И это происходит каждый день, и всегда одни и те же люди. По мнению Канселу, это люди, не умеющие уважать чужое пространство.

Также португалец добавил, что сначала нужно уяснить факты, а затем высказывать мнение. Потому что настоящих болельщиков он всегда будет уважать.