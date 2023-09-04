Игрок Атлетико переходит в клуб Саудовской Аравии

Полузащитник Атлетико Мадрид Янник Феррейра Карраско прибыл в Саудовскую Аравию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

30-летний футболист приехал в Саудовскую Аравию для представления в качестве игрока футбольного клуба Аль-Шахаб. Романо пишет, что все документы уже подписаны, Карраско прошел медицинское освидетельствование, подписал контракт на три сезона и станет игроком саудовской команды. Атлетико в свою очередь получит около 15 миллионов евро за этот трансфер.

Напомним, что Янник Феррейра Карраско начинал свою профессиональную карьеру в Монако. За французский коллектив он провел три сезона и принял участие в 81 матче, после чего перебрался в Атлетико Мадрид. Сначала в Мадриде бельгиец провел три сезона, уехал на два года в клуб Далянь О в Китае. Однако в 2019 году снова вернулся в Атлетико. Всего за это время 30-летний полузащитник провел за Мадрид 124 матча и забил 23 гола. На его счету победа в Лиге Европы в сезоне 2017-2018 и чемпионство в Ла Лиге 2020-2021. Также, в сезоне 2015-2016 играл в финале Лиги Чемпионов, где Атлетико уступил Реалу в после матчевой серии пенальти.