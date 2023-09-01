Барселона возьмет в аренду Жоау Феликса у Атлетико

Игрок Атлетико Жоау Феликс перешел в Барселону на права аренды, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Португальский нападающий проведет следующий сезон в составе Барселоны. Он переходит в каталонский коллектив на правах аренды, но без права выкупа. В настоящее время представители Барселоны ожидают всех необходимых документов, чтобы полностью оформить соглашение.

В этом сезоне португалец не провел ни одного матча в составе Атлетико. Игрока исключили из состава из-за того, что он выразил желание перейти в Барселону. Хотя прошлый сезон игрок начинал в Мадриде, но с января 2023 перебрался в Челси. В составе Синих Феликс провел 20 матчей и забил четыре гола.

Напомним, что португалец перебрался в Атлетико в 2019 году за 126 миллионов евро. За три с половиной года в Мадриде сыграл 96 матчей в Ла Лиге, забил 25 голов и оформил 13 ассистов. В пяти матчах Кубка Испании Феликс забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В 27 играх Лиги Чемпионов португалец забил семь голов в составе Атлетико.

Напомним, что Ансу Фати перешел из Барселоны в Брайтон.