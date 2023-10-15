Игрок Арсенала продлил контракт с клубом

Эдди Нкетиа подписал новый контракт с Арсеналом. 24-летний футболит в интервью для FourFourTwo прокомментировал новый контракт словами любви к «канонирам».

"Я подписал новый контракт с Арсеналом, потому что люблю этот клуб. Лондон - мой дом. Я всю жизнь был болельщиком Арсенала, и это сыграло большую роль".

🔴⚪️ Eddie Nketiah: "I signed new deal at Arsenal as I love the club. London’s home... but I’ve been an Arsenal fan all my life and that played a big part".



"Talking to the manager and the plans he had for me… I knew I wanted to learn, develop, help #AFC", told FourFourTwo. pic.twitter.com/E1UY2eLejY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2023

Нкетиа уроженец Лондона и является воспитанником другого клуба столицы Великобритании – Челси. Но в 2015 году был отчислен из клуба из-за низкого роста. В том же году присоединился к академии «канониров». Играл за командыU-18 иU-23. После сезона 2016/17 был вызван Арсеном Венгером для предсезонной поездки в Австралию и Китай после чего дебютировал в составе основной команды сыграв три матча в следующем сезоне.

Второе полугодие 2019 года нападающий провел в аренде в Лидсе, а после возвращения стал получать все больше игровой практики.

В прошлом сезоне Нкетиа провел за Арсенал 40 матчей в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Также нападающий провел много матчей за национальную сборную разных возрастных категорий, а позавчера уже сыграл за главную сборную Англии в матче против Австралии сменив на 73-ой минуте автора единственного гола того матча Олли Уоткинса.