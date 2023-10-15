EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Игрок Арсенала продлил контракт с клубом

Игрок Арсенала продлил контракт с клубом

Новости футбола Сегодня, 07:53
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Игрок Арсенала продлил контракт с клубом Фото с сайта goonerdaily.com/Автор неизвестен

Эдди Нкетиа подписал новый контракт с Арсеналом. 24-летний футболит в интервью для FourFourTwo прокомментировал новый контракт словами любви к «канонирам».

"Я подписал новый контракт с Арсеналом, потому что люблю этот клуб. Лондон - мой дом. Я всю жизнь был болельщиком Арсенала, и это сыграло большую роль".

Нкетиа уроженец Лондона и является воспитанником другого клуба столицы Великобритании – Челси. Но в 2015 году был отчислен из клуба из-за низкого роста. В том же году присоединился к академии «канониров». Играл за командыU-18 иU-23. После сезона 2016/17 был вызван Арсеном Венгером для предсезонной поездки в Австралию и Китай после чего дебютировал в составе основной команды сыграв три матча в следующем сезоне.

Второе полугодие 2019 года нападающий провел в аренде в Лидсе, а после возвращения стал получать все больше игровой практики.

В прошлом сезоне Нкетиа провел за Арсенал 40 матчей в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Также нападающий провел много матчей за национальную сборную разных возрастных категорий, а позавчера уже сыграл за главную сборную Англии в матче против Австралии сменив на 73-ой минуте автора единственного гола того матча Олли Уоткинса.

Связанные команды и лиги
Арсенал Премьер-лига Англия
Популярные новости
Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса Новости футбола Сегодня, 09:10 Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса
9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола 13 окт 2023, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция
Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном Новости футбола 13 окт 2023, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном
Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков Новости футбола 13 окт 2023, 16:43 Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков
Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии Новости футбола 13 окт 2023, 15:56 Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии
Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером Новости футбола 13 окт 2023, 14:40 Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:20 Кепа рассказал о планах на будущее Новости футбола Сегодня, 09:45 Бавария интересуется вингером Жироны Новости футбола Сегодня, 09:13 Арсенал вступает в борьбу с Барселоной за игрока Антверпена Новости футбола Сегодня, 09:10 Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса Новости футбола Сегодня, 08:36 ВИДЕО. Сухой лист был близок. Как Месси чуть не оформил шедевр с углового за Аргентину Новости футбола Сегодня, 08:33 Месси вместе с Интер Майами едет в Китай Новости футбола Сегодня, 07:53 Игрок Арсенала продлил контракт с клубом Новости футбола Сегодня, 07:23 Инвесторы АПЛ ведут переговоры о возможности трансляций всех матчей вне зависимости от времени Новости футбола Сегодня, 06:51 Игрок Барселоны заявил, что желает всю жизнь играть за каталонский клуб Новости футбола Сегодня, 06:22 Барселона хочет подписать защитника Челси
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Швейцария — Беларусь 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чехия — Фарерские острова 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Норвегия — Испания 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уэльс — Хорватия 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Румыния — Андорра 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Турция — Латвия 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Польша — Молдова 15 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Азербайджан — Австрия 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Украина U21 — Англия U21 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Сенегал — Камерун 16 октября 2023 года