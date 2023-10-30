Играют как андердог. Каррагер уничтожил Манчестер Юнайтед
Известный эксперт Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага демонстрирует футбол, который по стилю далек от стандартов претендента на чемпионский титул.
«Что «Манчестер Юнайтед» пытается сделать с мячом, когда переходит из обороны в атаку? Они играют в футбол андердогов, и так было с тех пор, как тен Хаг пришел. Они играют на контратаках и делают много длинных передач. Так не играет больше ни один топ-клуб.
То, что происходит с руководством клуба, совершенно ни при чем. Что Эрик тен Хаг делает на тренировках с игроками, которых он приводит, и о чем он их просит? Мы не можем этого видеть», – сказал Джейми Каррагер в эфире Sky Sports.
Напомним, что в обществе фанатов «Манчестер Юнайтед» бытует мнение, что в проблемах клуба виноваты только владельцы - семейство Глейзеров. Поэтому они не видят тех вещей в работе Эрика тен Хага, о которых сказал Джейми Каррагер.
Сам же Эрик тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» это не «Аякс».